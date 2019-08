Grelhador terá causado fogo que destruiu carros em Góis

O incêndio que no sábado provocou danos em 13 viaturas – oito totalmente destruídas – e causou dois feridos, um dos quais com queimaduras graves, nas imediações da concentração de motos de Góis, poderá ter tido origem num grelhador que estaria a ser usado para cozinhar carne.Esta é uma das hipóteses que estão a ser investigadas pelas autoridades, após relatos de testemunhas. "Pessoas que acorreram ao local falam na eventualidade de alguém ter ali grelhado carne", refere Jaime Garcia, da organização da concentração.O caso está agora a ser investigado pela PJ do Centro e só depois de se apurarem as circunstâncias em que tudo aconteceu será possível os lesados tentarem imputar responsabilidades pelos danos causados nas viaturas. "Não sei o que vai acontecer. Só tinha um seguro básico de responsabilidade civil", refere um dos lesados, ao acrescentar que o contrato que tem com a seguradora não inclui danos próprios nem a reparação em caso de incêndio.O fogo deflagrou num terreno contíguo ao parque de estacionamento da organização, propriedade da Câmara de Góis, que "não foi preparado para ser usado como estacionamento", refere Jaime Garcia.Fernando Marco, 56 anos, de São João da Madeira, tinha comprado o carro há 8 meses: "Perdi tudo. A viatura e o que estava no interior". A sua intenção era ir de moto à concentração, mas uma avaria levou-o a optar pelo carro. "Quando vi o fumo corri, mas não consegui salvar nada."Um incêndio no parque de estacionamento do Festival Andanças, em Castelo de Vide, destruiu, em 2016, mais de 400 carros. Um ano depois, o Ministério Público arquivou o inquérito por não ter sido possível apurar qual a fonte de ignição.Entretanto, a organização e a seguradora foram absolvidas pelo Tribunal Cível de Portalegre, decisão que no início do ano foi confirmada pela Relação de Évora. No processo, movido por uma lesada, os juízes consideraram que a organização cumpriu os requisitos de segurança.Luís Miguel, de Oliveira de Azeméis, descreve um cenário de pânico e desespero por parte dos que perderam os carros. "Havia gritos e choro. Um rapaz que tinha o carro há uma semana chorava como uma criança."A presença de um dispositivo de segurança na concentração permitiu, segundo a organização, uma intervenção "rápida" e um socorro "imediato", conseguindo evitar "danos maiores".A concentração de motos, que terminou este domingo, decorria a 100 metros do local onde deflagrou o fogo. No recinto encontravam-se milhares de pessoas. Segundo Jaime Garcia, a edição deste ano registou uma das maiores afluências de sempre, com 15 mil inscritos.F