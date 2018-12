Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve de funcionários judiciais adia diligências em Faro

Trabalhadores exigem “compensação pelas longas horas de trabalho”.

Por Rafael Duarte | 08:50

O adiamento de uma inquirição no Tribunal Criminal de Faro fez os envolvidos, um da China e outro da Noruega, voltarem aos países de origem, com a diligência remarcada para janeiro.



Esta foi, esta terça-feira, apenas um dos efeitos da greve dos funcionários judiciais, que tem adiado inúmeros atos nos tribunais. Apesar do constrangimento para o seu cliente, Vítor Silva acredita que "a maioria dos advogados tem consciência que os funcionários do setor da Justiça estão numa luta fundamental e justa" e que "não pode ser esquecida".



As reivindicações passam, sobretudo, pelo reconhecimento do "estatuto profissional" e pela "compensação pelas longas horas de trabalho", explicou Francisco Dias, porta-voz dos manifestantes.



O funcionário judicial lamentou que haja diligências adiadas mas os trabalhadores só pedem "respeito" numa altura em que estão "desiludidos".



Francisco Dias recordou que "foram prometidas, pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, melhorias nos vencimentos" mas "ao contrário do que se esperaria, todos os partidos votaram a favor ou abstiveram-se menos o partido do Governo, o PS, que votou contra".



Os funcionários judiciais pedem que lhes deem aquilo que dizem merecer, até porque "há muito trabalho e muita carolice", garantiram.



"Fazemos parte de um sistema que precisa de nós mas nós também precisamos de ser respeitados", defendeu Francisco Dias. Os funcionários judiciais prometem continuar os protestos em períodos "de manhã e à tarde, até ao final do ano".



Também devido a greve, não foram presentes a tribunal os cinco detidos, segunda-feira, suspeitos de dezenas de furtos de veículos, que só esta quarta-feira devem conhecer as medidas de coação.