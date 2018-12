Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve de guardas prisionais adia julgamento de inspetores

Diligência ficou sem efeito porque os advogados não prescindiram da presença dos arguidos.

Por João Carlos Rodrigues | 08:55

A falta de três arguidos, devido à greve dos guardas prisionais, levou esta terça-feira à anulação da sessão de julgamento do processo Aquiles, que senta 27 arguidos no banco dos réus, entre eles dois elementos da Judiciária, por associação criminosa, corrupção e tráfico de droga.



No Campus de Justiça, em Lisboa, deveria ter prestado depoimento um inspetor-chefe da Unidade de Combate à Corrupção, mas a diligência ficou sem efeito porque os advogados não prescindiram da presença dos arguidos.



Ao CM, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informou ontem "que comunicou aos Tribunais as datas respeitantes aos períodos de greve do corpo da guarda prisional e quais os serviços mínimos a realizar com vista a fazer deslocar arguidos/reclusos a Tribunais".