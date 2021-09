Greve dos funcionários judiciais adia julgamento do BESA

A última audiência do julgamento dos recursos às coimas aplicadas pelo Banco de Portugal nos processos BESA e Eurofin, que decorre no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, foi esta quarta-feira adiada devido à greve dos funcionários judiciais.Foi apenas um dos julgamentos adiados devido à greve nacional convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que levou esta quarta-feira ao encerramento de dezenas de tribunais e de serviços do Ministério Público no dia da ‘rentrée’ da Justiça.