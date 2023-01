A greve dos guardas prisionais do estabelecimento anexo à sede da PJ, em Lisboa, foi prolongada por mais um mês e passa também a abranger os guardas da prisão de Monsanto.





De acordo com o coordenador de Lisboa do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, estão em causa a segurança e as condições de trabalho do corpo da guarda prisional. A cadeia anexa à PJ “serve para 116 pessoas e está com cerca de 160”, com apenas 27 guardas.