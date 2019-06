Greve dos trabalhadores da TST regista adesão de 95%

O primeiro dia de greve da Transportes Sul do Tejo (TST) por aumentos salariais regista esta terça-feira uma adesão de 95%, mas uma nova proposta da empresa pode fazer desconvocar a paralisação na quarta-feira, informou fonte sindical."A greve está a decorrer nos mesmos moldes que as anteriores, com uma adesão de 95% dos trabalhadores à luta", avançou à Lusa João Saúde, da Fectrans -- Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.Os motoristas dos autocarros estão a cumprir uma greve de 48 horas, pelo quarto mês consecutivo, reivindicando um ordenado de 750 euros, o que está a causar esta terça-feira a supressão de carreiras em toda a península de Setúbal, incluindo as ligações a Lisboa."Os autocarros não fazem a ligação a Lisboa e também entre as localidades de todo o distrito de Setúbal, onde opera a TST. Andam aí meia dúzia de motoristas a trabalhar, que são os que são contratados a prazo e que entraram recentemente", referiu.Pelas 10h30 os trabalhadores iniciaram um plenário onde estão a discutir uma nova proposta feita pela empresa na semana passada, mas o sindicalista não revelou o valor."Houve algumas alterações e só agora é que os trabalhadores irão saber a evolução", explicou.Ainda assim, segundo João Saúde, há a possibilidade de "a greve de amanhã ser levantada", o que só confirmará a partir das 12h00, quando terminar o plenário.Em maio a administração propôs um aumento para 685 euros e a implementação de um sistema de folgas rotativas, mas os trabalhadores consideraram as medidas insuficiente.Nessa ocasião, cerca de 250 motoristas da TST concentraram-se em protesto em Almada, no distrito de Setúbal, contra os "ordenados mais baixos" do setor rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa.A TST, detida pelo grupo Arriva, desenvolve a sua atividade na península de Setúbal, com 190 carreiras e oficinas em quatro concelhos: Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal.