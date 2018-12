Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve na metro do Porto deixa deserta uma das principais estações da linha de Gondomar

Profissionais reclamam redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações.

07:47

A greve dos condutores das composições da Metro do Porto deixou esta segunda-feira deserta uma das principais estações da linha de Gondomar, ao mesmo tempo que o trânsito rodoviário em seu redor aumentou, constatou a Lusa no local.



Na estação da Levada, em Rio Tinto, a última da linha de Gondomar antes das composições entrarem no Porto e que é diariamente muito requisitada, apenas o aviso da Metro do Porto de que havia greve dava sinal de que algo estava a acontecer.



Com informação de que por motivo de greve a linha se encontrava encerrada, também o parque de estacionamento anexo para automóveis se encontrava vazio.



A greve dos agentes de condução da Metro do Porto iniciou-se às 00h00 desta segunda-feira e vai durar até às 06h00 de terça-feira, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas.



Os profissionais reclamam redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações.



Em 16 anos de existência, esta é a primeira vez que a operação da Metro do Porto para devido a uma greve.