Greve dos trabalhadores do setor da saúde fecha serviços de norte a sul do País

A greve dos trabalhadores do setor da saúde, sobretudo os auxiliares de ação médica e os assistentes operacionais, está esta sexta-feira a ter uma adesão entre os 75% e os 100%, com serviços encerrados de norte a sul do país.

Num balanço feito à agência Lusa, José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), explicou que a paralisação "está a afetar os serviços de consultas e o apoio ao secretariado de norte a sul do país".

O responsável adiantou que há serviços fechados, por exemplo, nos hospitais do barlavento e sotavento algarvio, em Aveiro, no Instituto Português de Oncologia e no Hospital de Santo António, no Porto, em Viana do Castelo e nos Covões, em Coimbra".