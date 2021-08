Grevista da STCP assistido pelo INEM e bombeiros durante protesto no Porto

Um funcionário da STCP que se manifestava por aumento do salário, junto ao centro de recolha da Via Norte, foi socorrido pelo INEM e pelos Bombeiros de S. Mamede de Infesta. Durante a saída de um autocarro, que os manifestantes tentavam bloquear, rodeados por agentes da PSP, o homem, que estava à frente da viatura - cujo pára-vidros fora atingido por um ovo-, tombou com o avanço do autocarro a baixa velocidade. Ficou prostrado no chão até à chegada do INEM.Após o incidente, o motorista fez recuar o autocarro em marcha-atrás para o interior do centro de recolha da Via Norte. Os colegas que se manifestavam na via pública não o pouparam: "Assassino" e "graxista" foram algumas das palavras gritadas pelos manifestantes. O autocarro envolvido no incidente saiu parado sentido inverso, sob gritos de protesto.A vítima assistida foi hospitalizada por precaução.Dezenas de trabalhadores da STCP estão em protesto no centro de recolha da Via Norte por aumentos salariais. Já durante a madrugada, uma motorista caiu e foi pisada na mão direita durante momentos de alta tensão no centro de recolha de Francos. Um agente da PSP também ficou ferido ao ser atingido por estilhaços de um vidro de um autocarro, partido ppr manifestantes, junto às mesmas instalações.