Gripe varre curso de novos GNR

Só nos últimos dois dias, 22 alunos pediram apoio médico.

Por Miguel Curado | 01:30

Desde o início do curso de formação de 600 novos guardas da GNR, a 26 de fevereiro, que dezenas de alunos têm passado pelo centro clínico da Escola Prática da GNR (EPG), em Portalegre. Sintomas de gripe, causados pela chuva e frio que se têm feito sentir, estão na origem desta situação.



Fonte oficial da GNR confirmou ao CM que, só na segunda e terça-feira, 22 alunos pediram apoio médico com sintomas como dores de cabeça, tosse, frio ou corrimento nasal. Destes, 17 receberam dispensa da prática de exercício físico por dois dias. "Trata-se de um procedimento normal. Por conselho médico, estes guardas provisórios vão acompanhar os exercícios dos colegas", explicou a mesma fonte.



Na origem desta maior afluência ao centro clínico da Escola Prática esteve, admitiu a mesma fonte, "a realização de um exercício físico de campo". "Desde que o primeiro-ministro António Costa inaugurou o curso de formação que se tem realizado o treino militar, o que implica a participação em treinos físicos ao ar livre, sempre que não chove. A um ritmo quase diário, os pedidos de apoio médico têm acontecido", especificou o responsável.



Até ao momento, apenas um aluno do curso foi colocado de baixa médica, aguardando recuperação dentro das instalações da EPG. O curso de formação de 600 novos guardas tem fim previsto para junho, mês em que os novos guardas irão começar a estagiar.



O compromisso de honra deverá ocorrer durante o mês de setembro.