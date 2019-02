Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de grua em cima de casa provoca três feridos em Sines

Acidente aconteceu na Quinta de Santa Catarina.

Por João Tavares | 16:31

Uma grua caiu esta quinta-feira de uma altura de 24 metros em cima de duas casas em Sines, distrito de Setúbal, provocando três feridos ligeiros e danos nas coberturas dos edifícios, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.



Os feridos são três trabalhadores, dois deles assistidos no local e um transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, referindo que o alerta foi dado às 15:49.



O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou à Lusa que "a grua estava a ser montada junto a umas moradias, na Quinta de São Rafael, e, possivelmente, devido a uma rajada de vento, acabou por cair e provocou ferimentos ligeiros a três trabalhadores".



"Não há desalojados em resultado deste acidente", disse o autarca, indicando que, ao final da tarde de quinta-feira, continuavam os trabalhos para remoção da grua.



Segundo o CDOS, foram mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Sines, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, além da GNR.