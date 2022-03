Uma grua caiu em cima de uma moradia no Bairro de Santa Rita, no Estoril, concelho de Cascais.tem a informação de que o manobrador da mesma ficou preso dentro da cabine e que se encontra ferido com gravidade.Estão ser mobilizados meios de bombeiros e da PSP para o local.O alerta foi dado pelas 15h30 desta quarta-feira.