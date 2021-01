Uma carro foi destruído por uma grua, ao início desta manhã de terça-feira, no Cais dos Bacalhoeiros, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Não há registo de feridos na sequência do acidente.A máquina pesada esta a carregar o navio 'Santa Isabel' quando, em circunstâncias ainda não apuradas, tombou sobre o cais. A lança acabou por fazer afundar uma pequena embarcação que estava atracada no cais.A Polícia Marítima de Aveiro esteve no local e tomou conta da ocorrência.