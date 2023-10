Grua embate em cabos de alta tensão em Loures

Na manhã desta sexta-feira, moradores de Santo António dos Cavaleiros, em Loures ouviram explosões quando uma grua, acidentalmente, embateu em cabos de alta tensão.O contacto da grua com os cabos provocou uma descarga elétrica e, por existir perigo de eletrocussão, o condutor da grua manteve-se no interior da cabine, durante várias horas, até a situação ficar resolvida.Os bombeiros de Loures foram acionados, mas o homem acabou por sair da cabine pelo próprio pé.Embora ainda não tenha sido confirmado, suspeita-se que uma falha de energia tenha estado na origem do acidente.