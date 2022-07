Grupo agride pessoas e vandaliza restaurante em Vila Nova de Milfontes

Um grupo de quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 30 anos, vandalizou um restaurante em Vila Nova de Milfontes, Odemira.Os suspeitos danificaram o interior do restaurante e agrediram várias pessoas, incluindo um guarda estagiário da GNR de Vila Nova de Milfontes.O militar necessitou de tratamento hospitalar. Os suspeitos, que se encontravam de férias, foram depois localizados e identificados com auxílio de civis. Foram registadas duas queixas contra o grupo por dano e ofensas à integridade física. Os factos foram comunicados ao Ministério Público.