Um grupo assaltou uma tabacaria, ao final da tarde desta terça-feira, em Matosinhos.O trio, munido com uma faca, ameaçou o casal que estava a trabalhar no estabelecimento e conseguiu fugir com o dinheiro que se encontrava na caixa registadora.Os assaltantes, que atuaram com um gorro e uma máscara cirúrgica de forma a não serem reconhecidos, fugiram numa viatura onde estava um quarto elemento do grupo e continuam em fuga.