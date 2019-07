Grupo apanhado a levar livros em assaltos a casa

Dois homens e duas mulheres, com idades entre os 17 e os 38 anos, foram apanhados em flagrante pela GNR a furtar livros de uma habitação, em Figueira de Castelo Rodrigo.Foi o segundo assalto à mesma habitação e sempre com o objetivo de levarem livros que depois iriam vender numa plataforma da internet.Foram presentes a juiz e ficaram todos com termo de identidade e residência, como medida de coação.