Grupo apanhado a vender droga por telefone

Um grupo de 16 pessoas começa hoje a ser julgado no Tribunal de Braga por tráfico de droga.A rede, que segundo o Ministério Público abastecia os concelhos de Amares, Terras de Bouro, Vila Verde, Póvoa de Lanhoso, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Famalicão e Porto, usava linguagem codificada e operava sempre através do telefone para contactar com consumidores e revendedores.O grupo disponibilizava canábis, heroína, cocaína e MDMA, sobretudo em zonas de bares perto de universidades. Sete dos arguidos estavam em preventiva, mas passaram a domiciliária devido à pandemia.