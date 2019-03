Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo apanhado em burla de milhões com esquema fraudulento em "pirâmide"

Três homens apropriaram-se de quase dois milhões de euros, que lhes tinham sido entregues por clientes particulares.

Por I.J. | 10:00

Três homens que enriqueceram à custa de um esquema fraudulento de estrutura piramidal vão ser julgados, no Tribunal de Leiria, por cinco crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e atividade ilícita de depósitos e outros fundos.



No total, os três homens apropriaram-se de quase dois milhões de euros, que lhes tinham sido entregues por clientes particulares, com uma promessa de pagamento de juros acima do mercado e uma elevada rentabilidade.



Segundo o Ministério Público, um dos arguidos criou uma empresa internacional, "de modo a granjear a convicção de seriedade", abrindo escritório na cidade de Leiria, em 2011.



"Agiu de forma concertada com os outros dois arguidos, levando terceiros a transferirem vários montantes, que utilizaram em seu proveito próprio ou tendo em vista a continuação do esquema, sabendo que iriam lesar quem lhes confiasse as referidas quantias", pode ler-se na acusação.



Os juros oferecidos oscilavam entre os cinco e os quinze por cento ao mês.