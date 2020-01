Grupo armado ataca farmácias em Almada

Um grupo de assaltantes armados atacou esta quinta-feira à noite duas farmácias, uma no Feijó e outra na Charneca de Caparica, em Almada.No último caso, os ladrões não conseguiram levar dinheiro. No Feijó fugiram com centenas de euros.A GNR foi chamada ao local. A PJ foi acionada de seguida.