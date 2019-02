Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo assalta café e padaria à mão armada em Santa Maria da Feira

Suspeitos estão em fuga.

09:40

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta quarta-feira que tem em investigação três crimes perpetrados à mão armada esta semana em diferentes localidades de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.



Segundo fonte daquela polícia, duas das participações referem-se a factos ocorridos na terça-feira à noite e nesta madrugada em estabelecimentos de restauração, designadamente no Café Grilo, localizado na Corga, na freguesia de Lobão, e na Padaria Requinte, situada na Malaposta, nas Caldas de São Jorge.



Fonte do comando distrital de Aveiro da GNR informa que, no Café Grilo, a tentativa de assalto se verificou às 21h40 de terça-feira e envolveu dois indivíduos encapuzados, que acabaram por deixar o local sem se apoderarem de nenhum bem.



Já no caso da Padaria Requinte, o assalto consumou-se por volta das 04h45 e envolveu três indivíduos, que levaram consigo dinheiro e outros valores.



Na segunda-feira à noite, por volta das 22h30, a GNR também foi chamada a registar outro assalto à mão armada na Feira, dessa vez numa residência particular das Caldas de São Jorge.



A PJ confirma que tem em investigação os três casos.