Grupo assalta café em poucos segundos

Cinco homens utilizaram jipe para arrombar a porta de entrada do estabelecimento em Felgueiras.

Por Aureliana Gomes e Nelson Rodrigues | 01:30

Em apenas 20 segundos, cinco ladrões encapuzados e com luvas entraram no café Escola, em Várzea, Felgueiras, e levaram, cerca das 04h00 de ontem, a máquina de tabaco e a caixa registadora.



Os ladrões usaram um jipe todo-o-terreno cor de laranja para subirem os seis degraus que dão acesso ao estabelecimento e arrombaram a porta com a viatura em marcha-atrás. Em seis meses, esta foi a segunda vez que o café foi assaltado.



"Ouvi um grande estrondo e pensei que seria o camião do lixo, mas quando ouvi o alarme, percebi que tinha sido um assalto. Desci e ainda vi os cinco homens a meterem a máquina no jipe", disse um vizinho, que foi o primeiro a chegar e que chamou as autoridades.



"Ainda os tentei demover dizendo, de longe, para pararem, mas eles, com muita calma, continuaram a meter a máquina dentro do jipe e fugiram", explicou. O jipe tinha sido furtado na Lixa.



A porta de entrada ficou completamente destruída, tal como parte da parede junto à entrada. "Eu nem queria acreditar que usaram um jipe para arrombar a porta. São profissionais. Foi tudo muito rápido", referiu ao CM Jorge Coelho, dono do café.

Os homens fugiram depois em direção a Lousada pela A11.



No local deixaram um maço de tabaco, que foi levado pelo Núcleo de Investigação Crimial da GNR da Lixa. Os ladrões estão a monte.



Também ontem foram furtadas máquinas de tabaco em Vagos, no distrito de Aveiro.