Duas perfumarias foram assaltadas, na tarde desta quarta-feira, em Santa Maria da Feira, por um grupo de quatro mulheres e um homem. Depois de ameaçarem os funcionários, escaparam com um valor, ainda não divulgado, em perfumes.Os roubos foram cometidos numa superfície comercial e numa loja na zona do Passionistas. O grupo é suspeito de vários assaltos similares no norte do país. A PSP da Feira foi chamada e investiga o paradeiro dos suspeitos.