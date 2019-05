Grupo assalta multibanco em Beja mas foge sem o dinheiro

Três homens encapuzados rebentaram na madrugada desta segunda-feira uma das caixas multibanco móveis existentes no interior de uma superfície comercial em Beja.Devido ao facto de a máquina estar preparada para pintar as notas de vermelho, tornando-as assim inutilizáveis em caso de roubo, os assaltantes acabaram por fugir sem o dinheiro.O alerta foi dado às 03h20 quando um alarme do novo Continente, situado na entrada de Beja, disparou.Para entrarem na loja, os homens recorreram ao uso de uma carrinha pick-up. Rebentaram uma das portas de vidro e entraram com o objetivo de roubar as máquinas ATM.Uma das máquinas de dinheiro foi rebentada com recurso a gás.A PSP de Beja esteve no local e, posteriormente, foi chamada a Polícia Judiciária de Faro que esteve a realizar diligências durante a madrugada."Agora, será dado conhecimento ao Ministério Público", assinalou a fonte policial, referindo que, em conjunto com a GNR, a PSP procedeu a diligências, durante a manhã, para localizar os suspeitos e a viatura que utilizaram para fugir, mas sem sucesso, prosseguindo a visualização das imagens de videovigilância.O espaço comercial, inaugurado em dezembro de 2018, reabriu na manhã desta segunda-feira com normalidade.