Um grupo de oito turistas brasileiros foi alvo de assalto no hotel Vip Executive Entrecampos, unidade de quatro estrelas onde estavam instalados.As vítimas regressaram aos quartos ao final do dia e foi aí que se aperceberam da ‘limpeza’ que alguém tinha feito.Foram levados bens e dinheiro num total de 6200 euros.A PSP foi chamada e está a investigar a ocorrência.Nenhum responsável do hotel esteve disponível para esclarecer o caso.