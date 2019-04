Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo assalta restaurante em Vendas Novas e coloca-se em fuga

Ladrões arrombaram a porta principal do estabelecimento e levaram uma máquina de tabaco.

13:09

Um grupo de quatro assaltantes assaltou esta quinta-feira um restaurante em Landeira, Vendas Novas, e levou uma máquina de tabaco.



Os ladrões arrombaram a porta principal do estabelecimento e levaram a máquina.



Ao que o CM conseguiu apurar, os assaltantes estão em fuga.



O alerta foi dado cerca das 04h00 pelo pai da dona do estabelecimento que se apercebeu da presença de duas viaturas estranhas à porta do restaurante.