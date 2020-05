Quatro homens, com idades entre 20 e 25 anos, foram apanhados quinta-feira pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, por suspeita de roubos com arma de fogo, praticados na via pública na cidade de Olhão, em março e abril deste ano.Durante a operação foram efetuadas várias buscas domiciliárias nas zonas de Olhão e São Brás de Alportel, que permitiram a apreensão de instrumentos e produtos do crime.Os arguidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial em Faro.