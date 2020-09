Grupo com mais de 20 pessoas invade café em Alenquer para ajuste de contas, deixa dois feridos e põe-se em fuga

Um grupo com mais de 20 pessoas invadiu um café no Carregado, Alenquer, na tarde desta quarta feira, obrigando à intervenção da GNR.



A multidão, de acordo com testemunhas, dirigiu-se ao local com o objetivo de ajustar contas com um homem que ali estava.





Tanto este alvo do grupo como um amigo que estava ao lado acabaram por ser agredidos e ficaram feridos. O resultado só não foi pior porque se refugiaram no interior do café, situado na rua Pinto Barreiros.As duas vítimas foram assistidas pela Cruz Vermelha.Ninguém foi detido, mas a GNR está a investigar o caso e a tentar identificar o grupo de agressores.