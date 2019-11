Grupo com máscaras de Halloween e armas em punho aterroriza em assalto

Entraram com máscaras ligadas ao Halloween, para não serem reconhecidos, e de armas em punho. Surpreenderam um homem de 33 anos que fazia as contas ao apuro do dia das várias padarias de um familiar, na cidade de Guimarães.O funcionário, também cunhado do empresário, foi violentamente agredido pelo grupo de três homens e uma mulher. Foi hospitalizado. A namorada, que também se encontrava na casa, teve uma arma apontada à cabeça.O violento assalto, que aconteceu ontem de madrugada, durou cerca de meia hora. Os ladrões conseguiram fugir com uma avultada quantia em dinheiro. A PJ de Braga foi ao local e não afasta a hipótese de se tratar do grupo que, há duas semanas, sequestrou um agente da PSP em casa, em Fafe.