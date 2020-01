Grupo compra barco para traficar droga

Dois dos sete detidos da operação Catavento da Polícia Judiciária, que levou à apreensão de 3,5 toneladas de haxixe em alto mar, a 50 km a Oeste de Sagres, compraram o pesqueiro onde a droga foi apreendida.Segundo informação oficial do DIAP de Lisboa, os dois responsáveis pela aquisição do barco de pesca costeira ‘António Vicente’, registado em Vila Real de Santo António, mas com tripulação de Setúbal e Sesimbra, foram presos pela PJ um dia depois da apreensão da embarcação.Após a realização de diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, foi possível apreender documentação que ligava os suspeitos, ambos portugueses, à aquisição do pesqueiro, e ainda à preparação da logística do desembarque da droga em Portugal.Esse objetivo não viria a ser alcançado, recorde-se, graças à operação da PJ, com o apoio das Forças Armadas. Os sete arguidos do processo estão em prisão preventiva.