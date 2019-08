Grupo corta pescoço a rival em Cascais após dérbi entre Benfica e Sporting

Com o aproximar do apito final na goleada do Benfica ao Sporting, no final da Supertaça, a frustração apoderou-se de um grupo de jovens que assistia ao embate num café em Carcavelos, Cascais. Num ápice foram trocados alguns insultos com outros clientes, até que as ofensas deram lugar às agressões.Um homem, de 44 anos, acabou com um golpe profundo no pescoço, depois de ter sido atingido com um copo de vidro partido, empunhado por um dos elemento do grupo. Foi levado em estado grave para o hospital e os suspeitos encontram-se em fuga.A polícia foi chamada às 22h15 para uma desordem entre várias pessoas num café dos Sassoeiros. À chegada, depararam-se com a vítima prostrada no chão e ensanguentada. Outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros, entre as quais a mulher da vítima mais grave, que levou uma joelhada na cara.A discussão terá começado entre o grupo, uma mulher de 35 anos e a cunhada desta. Estavam todos no interior do café 2000 quando começou a desordem. Os elementos do grupo começaram por proferir alguns palavrões e rapidamente passaram para os insultos e agressões às duas mulheres. Pouco depois, chegaram os maridos, que partiram em defesa das mulheres.Foi nessa altura que um dos jovens partiu um copo de vidro e usou-o como arma, atingindo um dos homens, de 44 anos. Este último ataque fez com que o grupo acabasse por fugir do local, encontrando-se agora a ser procurado pelas autoridades policiais. A vítima foi assistida pelos bombeiros e depois hospitalizada.O principal ferido foi assistido no local pelos Bombeiros de Carcavelos. Uma hora após o ataque no café, a vítima deu entrada no Hospital de Santa Maria, tendo ficado internado na Cirurgia Vascular.Pouco depois da denúncia a PSP chegou ao local, mas já não intercetou nenhum dos suspeitos. A Polícia Judiciária acabou por ser alertada, perante esta tentativa de homicídio.As autoridades policiais recolheram do local o copo partido usado como arma, que pode assim conter as impressões digitais do autor do ataque. Os agressores serão conhecidos naquela zona.