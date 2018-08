Rixa envolve 100 pessoas na praia de Carcavelos

Polícia teve de pedir reforços. Envolvidos fugiram e ninguém foi detido.

02.08.18

ta ai o vídeo pic.twitter.com/tZZmqJDsSh — R (@Rzxst) August 2, 2018

Hoje em Carcavelos foi assim kkk pic.twitter.com/bnBJoQqh2c — Gabriel jesus (@zukaverso) August 2, 2018

Um grupo com cerca de 100 pessoas envolveu-se esta tarde em confrontos na praia de Carcavelos, em Cascais.Segundo apurou ofoi necessário pedir reforços para conseguir resolver o problema que foi findado na mesma praia. O episódio deixou, porém, as autoridades em alerta tendo reforçado o policiamento não só nas praias da linha como também nas estações ferroviárias de Santo Amaro de Oeiras, Carcavelos, Algés, Alcântara e Cais do Sodré para que se evitassem novas cenas de pancadaria quando as pessoas estivessem a sair das prais.Apesar do momento tenso não houve feridos nem detidos."Os envolvidos acabaram por dispersar e fugir", explicou fonte da PSP.Nas redes sociais já foram publicados vários vídeos do momento. Ouvem-se gritos e um aglomerado de pessoas em confrontos.