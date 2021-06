Grupo de 15 estrangeiros aborta descarga de droga em Aljezur

As autoridades portuguesas estão a investigar a presença de um grupo de 15 estrangeiros que iriam participar numa possível descarga de droga, que terá sido abortada após ter sido detetada uma lancha rápida a aproximar-se da costa na zona da praia do Amado, Aljezur. A hipótese de serem migrantes está praticamente excluída.



Oito homens, da Guiné, Zâmbia, Gâmbia e dois romenos, todos ilegais (terão vindo de Espanha) foram detidos. Dois ucranianos, legais, foram identificados. Na ação participaram a GNR, Polícia Marítima, PJ e SEF. Os detidos aguardam agora o desenrolar do processo no Centro Temporário de Acolhimento do SEF.



