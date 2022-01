Grupo de 20 pessoas agride a soco dois agentes da PSP em Coimbra

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram agredidos, na madrugada desta quarta-feira, por um grupo de cerca de 20 pessoas, no Jardim da Sereia, em Coimbra.O grupo estava a consumir bebidas alcoólicas na via pública, quando foi abordado pelos dois polícias, que acabaram agredidos a soco. O grupo acabou por dispersar, depois de ainda ter apedrejado os elementos da PSP e a viatura policial.Um dos polícias, agredido com um soco na face, não precisou de tratamento hospitalar. O outro ficou com um corte no nariz e uma luxação numa das mãos e irá precisar de receber tratamento médico.Duas pessoas acabaram detidas na sequência das agressões.