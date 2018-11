Grupo de cinco homens entra em café de jipe e leva máquina de tabaco

Assalto aconteceu no ‘Café Escola’, em Várzea, Felgueiras.

Por Aureliana Gomes | 07:42

Um grupo de cinco homens de cara destapada assaltaram, durante a madrugada desta sexta-feira, o ‘Café Escola’, em Várzea, Felgueiras.



Os assaltantes chegaram ao local num jipe Land Rover de cor laranja e arrombaram a porta com a viatura. Já lá dentro, taparam a cara e com luvas nas mãos, três dos ladrões arrancaram a máquina de tabaco que estava presa ao chão e arrastaram-na para fora, mantendo-a no jipe. Um outro assaltante teve ainda tempo para levar a caixa registadora.



Segundo as câmaras de videovigilância, o assalto durou cerca de 20 segundos. Fugiram em direção a Lousada. Ao saírem, segundo algumas testemunhas, destaparam as caras e abordados pelos vizinhos não mostraram medo.

A GNR de Felgueiras esteve no local.