Grupo de cinco indivíduos assalta jovens em Sintra

Dois jovens com 16 anos, que circulavam na zona histórica da vila de Sintra, foram esta terça-feira alvo de roubo de um telemóvel cerca das 20h00.As vítimas foram assaltadas por cinco indivíduos, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos, encapuzados com recurso a violência e arma branca.A polícia municipal de Sintra foi alertada e duas patrulhas encetaram esforços para detetar os suspeitos.O grupo de assaltantes foi avistado dentro de um Uber que tinha chamado tendo os elementos policiais encetado uma operação para intercetar os suspeitos.Os cinco indivíduos foram identificados, detidos e entregues à GNR de Sintra para apresentação ao tribunal esta quarta-feira.