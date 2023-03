Grupo de homens assalta três lojas de postos de combustível em Ovar e Oliveira de Azeméis

Três lojas de postos de combustível foram assaltadas, durante esta madrugada de quarta-feira, por um grupo de homens, em Ovar e Oliveira de Azeméis. Os assaltantes partiram as portas e as montras em vidro para conseguirem entrar nos estabelecimentos. O grupo furtou um valor, ainda não revelado, de dinheiro, tabaco e bens alimentares.Os assaltos ocorreram entre as 04h30 e 05h30. Um num posto de combustível no IC2, em Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis. Os outros dois, na EN109, em Arada e Válega, ambos em Ovar.A GNR foi acionada e investiga o paradeiro dos suspeitos e se os furtos foram praticados pelo mesmo grupo.O carro usado nos crimes foi já recuperado, pela GNR, em Esmoriz, no concelho de Ovar.