Um grupo de imigrantes residentes em Peniche e habitantes da vila de Ferrel envolveram-se na noite de domingo numa zaragata a murro e pontapé que provocou cinco feridos ligeiros.





Alguns populares terão ficado enfurecidos após o atropelamento de um jovem que foi assistido no hospital com ferimentos leves, e procuraram pedir satisfações junto de amigos do condutor.