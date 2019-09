Grupo de jovens rouba ambulância do INEM em Oeiras

Um grupo indeterminado de jovens roubou, na madrugada de domingo, uma ambulância do INEM tripulada pelos bombeiros de Algés, no Alto dos Barronhos, Carnaxide, Oeiras.Segundo apurou o, os socorristas estavam a dar auxílio a um homem de 32 anos que, alcoolizado, cortou a perna ao partir um vidro.O grupo começou a importunar os bombeiros e a pontapear a ambulância. Os socorristas fugiram a pé para a Polícia Municipal e deixaram a ambulância. Os atacantes andaram com ela pelas ruas do bairro, ainda com o ferido na maca.Quando a PSP chegou já só estava a vítima na viatura, rebocada para a esquadra a pedido dos bombeiros.