Grupo de jovens sova imigrante à saída de bar no centro de Cabanas de Tavira

Um cidadão indiano foi agredido por um grupo de jovens à saída de um bar no centro de Cabanas de Tavira no passado dia 23 de dezembro. A vítima, que sofreu vários pontapés na cabeça, foi levada ao Hospital de Faro, mas teve alta no próprio dia.









Os motivos da agressão ainda são desconhecidos. Por volta das 04h00, a vítima foi rodeada e pontapeada na cabeça por vários jovens. Um casal de estrangeiros apercebeu-se da situação e foi em auxílio da vítima, mas acabou também por ser agredido.

O grupo fugiu antes da chegada das autoridades. As vítimas apresentaram queixa, estando em curso um inquérito. Segundo fonte da GNR, já foram identificadas várias testemunhas. Apenas o cidadão indiano foi levado ao hospital, mas acabou por ter alta nesse mesmo dia. A GNR investiga a origem das agressões.