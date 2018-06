Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de ladrões furta máquina de tabaco em café de Sobretâmega

Culpados usaram carro para destruir portas do café.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:13

Um grupo de ladrões destruiu as portas do 'Bar das bombas' com recurso a um carro, na madrugada de terça-feira, em Sobretâmega, no Marco de Canaveses.



Os ladrões roubaram uma máquina de tabaco, que foi depois abandonada em Penafiel, já sem nada no interior. Os prejuízos no café podem chegar aos 3500 euros.



"As imagens de videovigilância mostram que fizeram marcha-a trás contra as portas e foi assim que os três ladrões entraram. Dá para ver que havia mais gente num carro de apoio. Antes de arrombarem as portas ainda tentaram estroncar a fechadura, mas não conseguiram", disse Luís Barros, pai do proprietário do café.



A máquina de tabaco seria abastecida durante o dia de terça-feira e todas as semanas costuma ter cerca de 800 euros.