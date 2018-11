Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de lesados do BES acusa tribunais portugueses de só fazerem "o que o BdP manda"

Protesto decorreu em frente ao Palácio da Justiça e os lesados voltaram a protestar "contra a corrupção e a falta de justiça".

17:08

Dezena e meia de lesados do antigo Banco Espírito Santo (BES) manifestou-se esta sexta-feira frente ao Palácio da Justiça, no Porto, acusando os tribunais portugueses de não lhes darem razão porque "só fazem o que o Banco de Portugal manda".



Em declarações à agência Lusa, um dos porta-vozes do grupo de lesados do papel comercial e lesados emigrantes do BES afirmou que "muitos gastaram cinco, seis, sete mil euros em custas [judiciais] e perderam os processos porque os tribunais portugueses só fazem o que o Banco de Portugal [BdP] manda e dizem que [a resolução do BES] foi uma decisão para bem do sistema financeiro".



"Lamentamos que a justiça portuguesa saiba que fomos roubados, e que foram constituídas provisões para pagar aos clientes de retalho, que depois foram desviadas para pagar aos institucionais, e nada faça", sustentou António Silva.



Concentrados em frente ao Palácio da Justiça entre as 11h00 e as 16h30, os lesados voltaram a protestar "contra a corrupção e a falta de justiça, de responsabilidade, de ética e de moral pela não devolução das poupanças aos clientes de retalho, como fora assumido pelo Novo Banco".



"Continuamos a denunciar o roubo descarado das nossas poupanças, dentro de um banco centenário e que eram fruto de uma vida de trabalho", sustentam, salientando que "a corrupção levou também ao roubo das provisões" que, "na vigência do contrato, diziam ser a garantia de devolução" das suas poupanças.



Afirmando que a "burla" de que foram vítimas "há mais de quatro anos tem causado muitos danos irreversíveis a muitas famílias", António Silva diz que "já morreram mais de 100 lesados" sem nunca chegarem a receber os valores reclamados.



"Ouvimos o Governo falar em lutar contra a corrupção. Pois somos grandes vítimas da corrupção, a quem o PS antes de estar no Governo prometeu justiça, mas que até hoje não cumpriu", acusam.



O grupo de lesados que esta sexta-feira se manifestou sustenta ter "o direito a exigir do Novo Banco o mesmo tratamento que tiveram os grandes os clientes institucionais", que dizem ter recebido "o dinheiro da provisão" que lhes estava destinado.



Este grupo de lesados colocou-se à margem das negociações levadas a cabo pela Associação dos Enganados e Indignados do Papel Comercial (AIEPC) para devolução aos lesados de parte do valor investido, exigindo a devolução da totalidade do dinheiro que perderam em aplicações que lhes garantiram ser "garantidas".



O BES, tal como era conhecido, acabou em agosto de 2014, deixando milhares de pessoas lesadas devido a investimentos feitos no banco ou em empresas do Grupo Espírito Santo.



O Banco de Portugal, através de uma medida de resolução, tomou conta da instituição fundada pela família Espírito Santo e anunciou a sua separação, ficando os ativos e passivos de qualidade num 'banco bom', denominado Novo Banco, e os passivos e ativos tóxicos no BES, o 'banco mau' ('bad bank'), sem licença bancária.