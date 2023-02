Grupo de orcas ataca veleiro com sete tripulantes a bordo em Sesimbra

Um grupo de orcas atacou esta terça-feira um veleiro, com sete tripulantes a bordo, ao largo do cabo Espichel, em Sesimbra. A embarcação, com 12 metros, sofreu danos no leme e ficou à deriva.

O grupo fez um pedido de socorro, via rádio, que teve resposta de uma embarcação turística, que se encontrava a observar golfinhos junto ao Meco, com 11 turistas a bordo.

"Informámos o grupo de que íamos responder ao pedido de socorro porque é a nossa obrigação. Chegámos rapidamente, em 14 minutos, e percebemos que os sete tripulantes estavam bem, mas um pouco assustados", conta ao CM Sidónio Pais, biólogo marinho e dono da Sea EO Tours.

O veleiro acabou por ser rebocado pela Autoridade Marítima Nacional, que também acorreu ao local e acompanhou o grupo até Sesimbra. Ninguém ficou ferido, nem necessitou de assistência.

Os ataques de orcas, sobretudo a veleiros, são "cada vez mais frequentes", alerta o biólogo marinho. "Não nos podemos esquecer de que estamos no lugar das orcas, no habitat natural delas. Há sempre um risco e o que podemos fazer é perceber este novo comportamento delas. Temos de perceber como nos podemos defender, sem as ferir", conclui Sidónio Pais.