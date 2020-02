Grupo de reclusos espalha droga e telemóveis na cadeia de Setúbal

Um grupo de reclusos da cadeia de Setúbal é suspeito de ter recolhido, e depois distribuído por casas de banho e caixotes do lixo, o conteúdo de um pacote atirado para a prisão. Foram apreendidos sete telemóveis, os respetivos auriculares e 30 gramas de haxixe.Os guardas de serviço na cadeia de Setúbal, no domingo à tarde, assistiram ao arremesso do embrulho ilegal, mas não viram quem o recolheu.Por isso fizeram revista a vários presos que se encontravam no local, que os encaminharam aos espaços onde estavam os bens ilícitos, que foram apreendidos. Já foi aberto um inquérito.