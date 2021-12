Tudo aconteceu por volta das 11h35 da manhã de domingo. Três funcionários de um café, na Rua da Trindade, no Porto, foram agredidos e golpeados com uma navalha por um grupo de sete jovens, com idades entre os 14 e os 25 anos.Os agressores tinham como objetivo assaltar um dos empregados, mas falhada a tentativa, puseram-se em fuga e acabaram intercetados pela PSP no Metro.