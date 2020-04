Grupo de trabalhadores romenos bloqueado na fronteira com Espanha

Um grupo de 15 pessoas está ‘acampado’ na fronteira do Caia depois de Espanha ter impedido a entrada no País. Segundo o CM apurou, trata-se de um grupo de trabalhadores oriundos da Roménia, que aterrou no sábado em Lisboa.



Depois apanharam táxis em direção a Badajoz, mas ao chegar ao posto de controlo na fronteira foram travados pelas autoridades. Alegadamente dirigiam-se para uma exploração agrícola para trabalhar na apanha da fruta, mas por não terem contrato de trabalho foram barrados pelas autoridades.





O caso foi participado ao Ministério da Administração Interna e ao Ministério do Interior de Espanha, que estão a tentar resolver situação já este domingo com o apoio do Consulado da Roménia. O grupo está há quase 24 horas retido no local, sem saber quando poderão chegar ao destino pretendido.