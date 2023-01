Um grupo de traficantes montou um esquema de controlo de entradas e saídas em vários prédios da Quinta do Loureiro, em Alcântara, Lisboa, de forma que a venda de droga fosse feita sem problemas com os moradores.



O grupo, desmantelado esta quinta-feira numa megaoperação da PSP que terminou com 20 detidos, nem residia naquele bairro, mas usava várias habitações para o negócio.









