Grupo de traficantes tinha regras apertadas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pelo menos entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2019 que o grupo não tinha qualquer outra atividade, além da prática de crimes. Dedicava-se à venda de estupefacientes no centro de Oeiras e tinha uma estrutura perfeitamente organizada.A companheira do principal arguido era responsável pelo escoamento dos lucros - designadamente usando as contas bancárias de familiares - enquanto alguns dos restantes elementos do gang guardavam a droga para evitar ...