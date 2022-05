Grupo detido em flagrante a assaltar cemitério em Porto de Mós

Três homens e uma mulher, com idades entre 40 e 52 anos, residentes na Marinha Grande, foram detidos na madrugada deste sábado em flagrante a assaltar o cemitério do Juncal, Porto de Mós. Presentes a tribunal, saíram em liberdade, tendo de se apresentar duas vezes por semana às autoridades.O grupo é suspeito da autoria de vários assaltos que nas últimas semanas ocorreram nos concelhos de Porto de Mós, Batalha e Leiria, sobretudo durante a noite, quando os cemitérios têm os portões fechados.De acordo com as queixas apresentadas pelos lesados às autoridades, os assaltantes causam danos elevados nas campas e furtam objetos em metal não precioso, nomeadamente em bronze, que são fáceis de vender a recetadores.