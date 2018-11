Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo detido por posse de equipamentos contrafeitos de clubes de futebol

Quatro homens foram presos pela PSP de Lisboa na posse de 1489 artigos desportivos.

11:16

Quatro homens, entre os 21 e os 41 anos, foram presos pela PSP de Lisboa na posse de 1489 artigos desportivos contrafeitos.



A operação que conduziu a este desfecho ocorreu entre as 09h00 e as 21h00 de quinta-feira, na Baixa da cidade.



Foram apreendidos pelos agentes 988 camisolas de vários clubes portugueses e estrangeiros, 134 calções, 123 equipamentos completos, 123 casacos de fatos de treino, 101 cachecóis, 9 símbolos, 11 bolas de futebol e vários outros artigos desportivos.



A operação da PSP contou com o apoio de peritos de várias marcas, tendo sido levantados cinco autos.